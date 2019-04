Bredebro Bazar vender tilbage til næste år

Brødrene Jan og Kim Christensen var to store smil, da de kom ud af Bredebro Idrætscenter efter at have besøgt basaren indendøre. De havde købte børnebøger, dukkehus med masser af figurer og fire spritnye Danfoss-termostater. Det er et kup, grinede de to. Foto: Martin Franciere

Søndagens forsøg på at genoplive den gamle tradition med basar i Bredebro Idrætscenter var så god en idé, at initiativtager allerede nu lover, at succesen gentages til næste år.

BREDEBRO: Søndag igennem var der en lind strøm af mennesker i Bredebro Idrætscenter. Det var naturligvis genoplivningen af Bredebro Bazar, der trak folk af huse for at se de nye og brugte ting an i de 38 border. Efter en lang dag kunne arrangør Lone Moos Dahlmann søndag eftermiddag konstatere, at 185 havde sat en kridtstreg ved hoveddøren i et forsøg på at tælle gæsterne. Men ikke alle så den lille tavle, og derfor var besøgstallet noget større end "statistikken" viste. - Det er meget svært at sige, men jeg tror, der har været 400-500 i løbet af dagen, sagde en delvist tilfreds arrangør sidst på dagen. Den delvise tilfredshed skal ses på baggrund af, at hun ikke fik solgt alt det, hun håbede på fra sin egen bod. - Jeg har solgt lidt for lidt, men det har været okay, konstaterede Lone Moos Dahlmann.

Basaren er en superfin idé, vi støtter tanken om genbrug. Jan og Kim Christensen, om Bredebro Bazar

Der var et bedt udvalg at både nyt og gammelt i idrætscentret. Brugte cykler, brugt tøj, service, bøger, duftlys og påskæg i chokolade og hjemmelavede flødeboller. Foto: Martin Franciere

Spritnye termostater Allerede fra før den officielle åbning klokken 11 stod de første kunder klar ved hoveddøren - og de blev lukket ind. Måske derfor var det lykkedes for brødrene Kim og Jan Christensen at sikre sig et par billige kup kort efter åbningen. Mens Kim havde favnen fuld af børnebøger, havde Jan sikret sig et Little Pony-hus med en pose figurer. - Det kostede 50 kroner. Det er et kup og nok en tiendedel af nyprisen, noterede Jan Christensen, der skam havde gjort en hel del guldfund. Blandt andet en måler til strøm og fire spritnye Danfoss-termostater: - De kostede 200 kroner - tilsammen. Basaren er en superfin idé, vi støtter tanken om genbrug, lød det tilfreds fra brødrene, der med store smil og favnen fuld forlod idrætscentret.

Kalle Madsen Zabel havde på kort tid tjent to gange 20 kroner. Hvor meget giver det, spurgte den seksårige dreng, der også var leveringsdygtig i et brugt legekøkken til 300 kroner. Om køkkenet blev solgt, melder histoiren ikke noget om. Foto: Martin Franciere

Basar vender tilbage Indendøre var der også enkelte handlende, der havde de store smil på. Det gjaldt for eksempel seksårige Kalle Madsen Zabel, der på 20 minutter havde solgt to stykker legetøj til hver 20 kroner. - Så jeg har tjent to tyvere, hvor meget er det egentlig? Kalle Madsen Zabel og søsteren Frida havde også et legekøkken til salg. Prisen var den nette sum af 300 kroner - men så ville der også være rigeligt til at investerer i nyt fra de andre boder. Arrangør Lone Moos Dahlmann er i øvrigt så tilfreds med søndagens basar, at hun allerede nu lover, at den vender tilbage til næste år. Men tidspunktet ligger imidlertid ikke fast: - Det bliver måske lidt tidligere i april. Jeg er bange for, at en del allerede er taget på påskeferie, og dem skal vi jo have fat i næste gang, siger hun.