Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Folkeklubben med frontfigur Kjartan Arngrim i spidsen delte publikum på Open Air-scenen. Mens dele af publikum kaldte koncerten helt perfekt, så mente andre ikke, at Folkeklubben nåede helt ud over den store rampe. Men uanset hvad, så fik alle lov til at høre ørehængeren "Fedterøv", som gjorde bandet verdenskendt i hele Danmark. Foto: Hans Chr. Gabelgaard