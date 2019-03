Brandvagter sikrer plads til 100 ekstra Dinesen-publikummer

TØNDER: Alt har længe været udsolgt til på lørdag, når Jacob Dinesen går på scenen i Schweizerhalle.

Allerede i sensommeren, to måneder efter at billetterne til koncerten var sat til salg, måtte Schweizerhalles koordinator, Lau Grønager, melde alt udsolgt. Men takket være brandvagter i bygningen er det lykkedes at få brandmyndighedernes velsignelse til at presse yderligere 100 publikummer ind - dermed er 850 tilskuere klar til at se den populære kunstners optræden på hjemmebanen i Tønder.

Lau Grønager glæder sig som et lille barn.

- Det bliver på alle måder en stor koncert. Det bliver i hvert fald det største, jeg har været med til, siger koordinatoren, der i første omgang fik solgt de 750 billetter tilbage i august.