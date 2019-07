Rømø: Rømø Frivillig Brandværn er fredag aften kaldt ud til en mulig drukneulykke på Lakolk Strand på Rømø.

Meldingen kom ind klokken 18.22. Her havde folk på stranden set et stort objekt to kilometer ude på havet, muligvis et surf- eller kitebræt. Med melding om en mulig nødstedt person har brandvæsenet sat gang i en eftersøgning langs stranden, mens man er ved at få en båd ud til objektet.

Der har fredag været stærk fralandsvind på stranden.