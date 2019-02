Brandværn leder med lys og lygte

En helt særlig sikkerhedslampe er forsvundet fra Løgumkloster Frivillige Brandværn, mens de var ved at slukke en brand i Løgumkloster. Lampen er ubrugelig for tyven, og brandværnet vil gerne have den tilbage.

Løgumkloster: Det er trist, når folk ikke kan kende forskel på dit og mit.

Og især, når de ting, der bliver stjålet, åbenlyst ingen værdi har for tyven. Så er det- om muligt - ekstra irriterende.

Sådan en situation står de frivillige i Løgumkloster Frivillige Brandværn i. For under en brand i Løgumkloster for nylig, brugte brandværnet nogle såkaldte "skildpadde-lamper". Små bærbare lygter, der bruges til at advare, når vejen er spærret.

Lamperne var åbenbart så tillokkende og fristende for nogen, at en lampe forsvandt fra skadestedet. Og det er de frivillige i Løgumkloster Frivillige Brandværn godt trætte af. Derfor lagde de fredag en efterlysning op på deres facebook-side.- Lampen er blevet taget, mens vi var ved at slukke branden. Vi havde lagt seks lamper ud for at spærre af, og da vi skulle pakke sammen, var der kun fem lamper tilbage, fortæller holdleder Daniel Brodersen fra Løgumkloster Frivillige Brandværn.