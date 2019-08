Brandstifter kedede sig og satte ild til sin egen lejlighed

En 20-årig mand erkender, at han satte ild til en historisk ejendom i Møllegade i Løgumkloster, men han nægter, at ville bringe mennesker i fare.

Tilståelsen faldt allerede i den ambulance, hvor den nu 20-årige mand på brandstedet blev behandlet for de skader, han selv pådrog sig som følge af ildspåsættelsen, og han gentog den dagen efter, hvor han blev fremstillet i et grundlovsforhør.

Den 20-årige lokale mand er tiltalt for brandstiftelse efter paragraf 180 i straffeloven. Den har følgende ordlyd:Sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen, straffes han med fængsel indtil på livstid. Paragraf 181, som den 20-årige erkender sig skyldig i, lyder: Forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år.

Slukningsindsatsen i og omkring Møllekroen den 30. januar i år, stod på i 14 timer. Det stod hurtigt klart, at ilden var påsat. Den tiltalte i sagen erkendte forholdet, mens han blev behandlet for symptomer for røgforgiftning. Foto: Uwe Iwersen

Hård straf

Her går anklager Rie Johansen efter at få den 20-årige dømt for brandstiftelse under skærpende omstændigheder og dermed en flerårig frihedsstraf. Forsvareren, advokat Lone Adolfsen, vil have henført den dramatiske episode under den ordinære bestemmelse for brandstiftelse og dermed en noget mindre straf.

Ud over at flere mennesker, inklusive brandstifteren selv, kom til skade ved branden, skete der også skade for knap 4,5 millioner kroner. Det indgår som et erstatningskrav i retssagen, ligesom flere beboere, der mistede alle ejendele ved branden, står klar med erstatningskrav.