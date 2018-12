Brandstiftelse: Politiet håber på hjælp fra lokalbefolkningen

Landsretten besluttede fredag formiddag, at løsladelsen af to sigtede i brandsagen fra Bedsted skal stå ved magt. Politiet fortsætter efterforskningen og beder offentligheden om hjælp.

BEDSTED: Torsdag morgen blev en 56-årig mand og dennes 32-årige søn fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for forsætlig brandstiftelse. Politiet ville have dem væretægtsfængslet i fire uger. Sådan blev det ikke.

Efter mere end to timers afhøring besluttede dommeren, at begge mænd skulle løslades. Politiets materiale mod dem var ganske enkelt for tyndt. Dommerens kendelse blev omgående anket til landsretten, men heller ikke her var der opbakning til ordensmagten. Fredag formiddag stadfæstede landsretten byrettens afgørelse: De to sigtede skal forblive på fri fod.

- Det tager vi til efterretning, men vi fortsætter vores efterforskning, siger vicepolitiinspektør Preben Westh fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Indtil videre har politiet været meget fåmælt omkring efterforskningen af branden. Den udbrød natten til den 24. november i en ejendom på Sivkrovej i Bedsted. Den ejes af den 56-årige. Politiets sigtelse går ud på, at han sammen med sønnen og yderligere mindst en medgerningsmand har sat ild til huset for at score forsikringspræmien. Både far og søn tilbageviser beskyldningen.

Politiet håber på hjælp fra lokalabefolkningen.

- Vi opretholder sigtelsen mod de to mænd, og har mistanke om, at der kan være yderligere personer involveret. Vi vil gerne høre fra offentligheden, hvis nogen har set noget mistænkeligt før eller efter branden eller ligger inde med informationer, siger Preben Westh.

Med hensyn til at torsdagens grundlovsforhør blev holdt for lukkede døre har han ikke yderligere kommentarer til baggrunden for politiets mistanke mod de to sigtede eller den formodede tredje person.