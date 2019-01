Brandsagen fra Bedsted: Jagten på den tredje mistænkte fortsætter

Inden jul lykkedes det ikke i to omgange at få to sigtede i brandsagen fra Bedsted varetægtsfængslet. Alligevel er politiet fortsat fortrøstningsfulde i forhold til at nå til bunds i sagen.

- Efterforskningen er stadig i fuld gang. Vi tror stadig på at have en forudsætning for at få sagen endelig opklaret, siger lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Preben Westh, Sønderborg.

BEDSTED: I dag, knap tre uger efter at to mænd blev anholdt, sigtet for brandstiftelse og fremstillet i grundlovsforhør, er der intet afgørende nyt i brandsagen fra Bedsted.

Branden på Sivkrovej i Bedsted blev opdaget omkring klokken 4.40 natten til lørdag den 24. november.Da de første brandfolk nåede frem, var flammerne brudt gennem taget, og hele bygningen stod i lys lue. I alt fire brandværn tog del i slukningsindsatsen. På et tidspunkt var røgudviklingen fra brandstedet så kraftig, at politiet opfordrede omkringboede til at holde sig indendøre og lukke vinduer. Onsdag den 19. december blev den 56-årige ejer af bygningen og dennes 32-årige søn anholdt og sigtet for brandstiftelse. De nægter sig skyldige og blev efter et grundlovsforhør dagen derpå løsladt. Vestre Landsret stadfæstede denne afgørelse dagen derpå.

Lukkede døre

Det var netop med henvisning til en mulig tredje gerningsmand på fri fod, der gjorde, at anklagemyndigheden i grundlovsforhøret krævede og fik medhold i, at afhøringen af de to mistænkte skulle ske bag lukkede døre. De to mistænkte er henholdsvis far og søn på 56 og 32 år. Begrundelsen for de lukkede døre i retten var, at denne tredje person ikke skulle få kendskab til, hvad der var blevet sagt.

Da dommeren efter et mere end to timer langt grundlovsforhør besluttede, at de to mænd skulle løslades, gav denne begrundelse efterfølgende ikke megen mening.

Men det vides ikke, hvem det er, politiet er på jagt efter:

- Det har vi ikke fået endeligt verificeret, siger Preben Westh.