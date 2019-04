TØNDER/BREDEBRO: Politi og brandvæsen rykkede natten til mandag ud til en større brand i en fabriksbygning på Håndværkervej i Bredebro. Et vidne havde opdaget branden og anmeldt den klokken 01.43. Det lykkedes brandvæsenet at få slukket branden efter en timelang kamp gennem natten, hvor branden nåede at slå igennem taget og dermed nåede at gøre stor skade på bygningen, der tilhører Finsø A/S.

Politiet var ligeledes på stedet i to og en halv time, hvor det kunne fastslåes, at branden var opstået i noget isolering under taget. Hvad brandårsagen var, er dog endnu ikke fastlagt, og området er derfor endnu afspærret, mens yderligere undersøgelser foretages.