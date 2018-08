Brandfolk sat ind mod olieforening

TØNDER: - Jeg kunne både se og lugte det.

Sådan fortæller en kvindelig medarbejder fra Arkil, der mandag formiddag i en lille båd foretog grødeskæring i en afvandingsgrøft syd for Tønder.

Det, hun kunne se og lugte, var en olieforurening, der havde bredt sig over en strækning på flere hundrede meter fra et udløb ved Tønder rensningsanlæg i retning mod Lægan og Vidåen.

Kvinden slog alarm hos Tønder Kommunes miljøafdeling, der omgående orienterede Brand & Redning Sønderjylland.

Efter at have skabt sig et overblik over situationen sendte indsatsleder Per Frandsen, Tønder, bud efter redningsmandskab, der skulle sætte flydespærringer om. I den følgende time blev i alt tre spærringer sat op, og et kontroltjek viste, at forureningen ikke var nået til Lægan og den store pumpestation. Den blev en overgang sat ude af drift for netop at forhindre, at det forurenede vand nåede i Vidå-systemet og dermed blev til fare for fiskebestanden.

For at kunne opsætte flydespærringen foran det udløb, som olien menes at komme fra, måtte to brandfolk trække i tørdragter og ned i vandet. Det er en del af uddannelsen, men altså ikke hverdagskost - selv ikke for erfarne brandfolk.

- Jeg har været med i 10 år. Det er første gang, jeg prøver det, siger fortalte Rene Warncke fra Tønder frivillige Brandværn.