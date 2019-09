AGERSKOV: Lørdag sætter folk fra Sønderjysk Brandværn hinanden stævne i Agerskov. Her mødes brandfolk fra hele Sønderjylland på kroen til fællesspisning til middag og efterfølgende stort marchoptog gennem byen. Der vil være mulighed for at se nye og gamle brandbiler.

Marchen starter fra Agerskov Kro klokken 14.