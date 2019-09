Brandfolk måtte efterlade brændt autocamper i tidevandet

RØMØ: En brandskadet autocamper blev søndag fanget i tidevandet nord for nedkørslen til Lakolk.

Branden blev anmeldt søndag klokken 14.01, da der udbrød brand i en tysk autocamper stranden. Branden blev slukket, men da tidevandet samtidigt begyndte at stige, så måtte man i første omgang sørge for at redde alle sikkert i land.

Syd- og Sønderjyllands Politi tilføjer, at ingen kom noget til, og at de ramte turister fik værdier og papirer med sig fra stedet. Camperen bliver hentet i løbet af mandagen, når der igen er ebbe.