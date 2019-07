Brandfare: Der er grund til at passe på

TØNDER og AABENRAA KOMMUNER: Mens denne sommer hidtil ikke har været helt så travl for brandvæsenet som sidste års rekordtørre sommer, der bød på naturbrande i massevis, så tyder noget på, at tørken kan være på vej. Med varmt sommervejr på hele vejrkortet den kommende uge, har Beredskabsstyrelsen lanceret den nye hjemmeside www.brandfare.dk, hvor man dagligt kan se tørkeprognosen for éns lokalområde - uanset hvor man er i Danmark.

Men uagtet at sommeren hidtil ikke har budt på udbredt tørke, så er vejrudsigterne for den kommende tid, og blandt andet en uheldig episode med noget efterladt grillkul, der startede en mindre brand på Rømø i sidste uge, nok til, at opfordringen skal gives videre. Der er al mulig grund til at vise agtpågivenhed, hvis man bruger åben ild, lyder det fra beredskabsinspektør Kenneth Achner fra Brand og Redning Sønderjylland.

- Det er ikke længe siden vi var på Rømø for at slukke 50 kvadratmeter, hvor der lå en bunke grillkul i det ene hjørne, så man skal passe på. Specielt på Rømø, for der er en del vegetation, og det er ekstra tørt derovre. Især grillkul kan det godt betale sig at være over, for efterladte kul kan nemt holde gløder i op til en uge - og vipper man det ud, så starter man en ildebrand. Spørgsmålet er kun, hvornår det bryder ud, forklarer han.

Derfor er rådet også simpelt - skal du af med dine kul, så skal du enten lade dem stå i en uges tid, og ellers skal du hælde masser af vand på, lyder opfordringen fra Kenneth Achner.