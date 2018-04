Branderup Friskole vil åbne for 9. klasse

Branderup: Tiden er inde, mener de på Branderup Friskole.

Skoleleder Joan Emiliussen har set nok - og mener at tiden for alvor er moden til, at Branderup Friskole skal kunne tilbyde et mere komplet undervisningstilbud. Det betyder først og fremmest, at 9. klasse i fremtiden skal være en del af Branderup Friskole.

- Tiden er inde til det. Vi kan se, at der er grundlag for at flere elever vil vælge det til. Først og fremmest står mange elever og forældre i et dilemma efter 8. klasse, for det er ikke alle, der har økonomi til at vælge et eller to år på efterskole i 9. klasse og/eller 10. klasse. Det var populært tidligere, men vi ser, at færre vælger det nu, forklarer Joan Emiliussen.

Et andet element i beslutningen er, at Joan Emiliussen mener, at folkeskolen har det for svært. Disse udfordringer mener hun, at friskolen ikke er ramt af:

- I min optik har folkeskolerne det alt for svært med de vilkår, de arbejder under. Det er for eksempel svært for folkeskoler at fastholde personale, og det går ud over undervisningen. Der arbejder vi under nogle andre regler, og vi vil gerne forme en skole, der giver mening for os, siger hun.