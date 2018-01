Brand viste sig at være afbrænding

SØLSTED: Det så ud som en brand, men viste sig at være en afbrænding.

Tirsdag kort efter klokken 10 gik brandalarmen hos Brand & Redning i Tønder. Forbipasserende i Sølsted havde opdaget røg fra en lagerhal og frygtede, at en brand var under udvikling. Få minutter senere kunne indsatsleder Jacob Christensen ved selvsyn konstatere, at der ikke var tale om en brand, men en afbrænding. Røgen kom således fra to tønder, der var fyldt med affald. Brandfolkene fik hurtigt sat en stopper for afbrændingen, og det er nu op til politiet, hvorvidt "brandstifteren" står til en bøde.

- Helt overordnet gælder, at affald har bedst af at blive genbrugt for vores allesammens vel, siger Jacob Christensen.

Han henviser blandt andet til miljølovgivningen, der som udgangspunkt forbyder afbrænding af affald. Undtagelser er mindre mængder haveaffald i vinterhalvåret, hvor der dog også skal tages højde for, hvorvidt man befinder sig i by- eller landzonen.

- Er man i tvivl, skal man kontakte sin lokale miljøafdeling, siger Jacob Christensen.