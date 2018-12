Brand i juletræ hærger børnefamilies hjem

Inden en brand i en ejendom i Løgumkloster fredag middag gik i sig selv, nåede den at ødelægge stort set hele huset indvendigt. Indsatsleder roser beboerne for snarrådig handling. Brandårsagen er formentlig en kortslutning i en lyskæde.

- Da de åbnede døren, blev de mødt af kraftig røg. De gjorde det eneste rigtige. De lukkede døren og ringede efter os. Havde de ladet døren stå åben, ville de i løbet af de ti minutter måske have stået med et fuldstændig nedbrændt hus, siger indsatsleder Per Frandsen fra Brand & Redning Sønderjylland, Tønder.

Lyskæde

Den voldsomme brand må være opstået kort efter at beboerne forlod ejendommen ud på formiddagen. Både politiet og brandfolkene er enige om, at arnestedet er omkring juletræet. Mistanken retter sig mod en lyskæde i træet. Her er der formentlig opstået en kortslutning.

Fra træet har flammerne bredt sig til hele stuen, og herfra videre gennem loftet op til første sal. På et tidspunkt er ilden på grund af iltmangel gået i sig selv.

- Den har så at sige kvalt sig. Hvis der var sprunget et vindue eller der var kommet ilt til på anden måde, ville branden have udviklet sig på ny, vurderer Per Frandsen.

Store dele af huset er skadet af branden, og hele ejendommen er blevet skadet af røg og sod. Ejendommen er med andre ord ubeboelig.

Røgdykkernes indsats begrænsede sig til en gennemsøgning af hele ejendommen for steder, hvor der stadig kunne være gløder. Efterfølgende blev alle vinduerne åbnet og brandfolkene satte store ventilatorer op.

Indsatsen varede omkring en time. Inden brandfolkene riggede af, overtog eksperter fra et skadeservicefirma opgaven. Firmaet skal blandt andet sikre værdier og være den midlertidigt hjemløse familie behjælpelige med at få tag over hovedet.