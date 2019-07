HARRES: En campingvogn blev flammernes bytte, men det kunne have endt meget værre torsdag morgen, da der udbrød en brand i vognen i Harres.

Den brændende campingvogn stod nemlig tæt på en bygning, og var ilden ikke blevet opdaget i tide, så kunne ilden have spredt sig yderligere, lyder det fra indsatsleder Thomas Lund Sørensen fra Brand og Redning Sønderjylland:

- Visby Frivillige Brandværn var hurtigt ude og fik begrænset det, men det er klart, at det ikke skulle have stået ret meget længere, før bygningen også var begyndt at brænde, forklarer han.

Campingvognen stod ikke til at redde, mens bygningen i det store hele klarede den, tilføjer han:

- Der skete mindre brandskader på bygningen, men der skete heldigvis ingen skader på hverken mennesker eller dyr ved branden.