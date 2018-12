Brand i Bedsted: Far og søn sigtet for brandstiftelse

En 56-årig mand og hans 32-årige søn fremstilles torsdag morgen i grundlovsforhør. Begge er sigtet for at have påsat en brand, der den 24. november lagde en ejendom på Sivkrovej i Bedsted i ruiner. Skaden er foreløbig opgjort til 4,5 millioner kroner.

Torsdag formiddag blev en 56-årig mand og hans 32-årige søn fremstillet i et grundlovsforhør og sigtet for forsætlig brandstiftelse. Motivet skulle være at snyde forsikringen og få udbetalt erstatning.

Politiet mener, at husets ejer sammen med to medgerningsmænd har begået brandstiftelse. Det nægter han. Foto: Martin Franciere

Lukkede døre

Af hensyn til sagens fortsatte efterforskning valgte dommer Kristin Bergh efter anmodning fra anklagemyndigheden at gennemføre grundlovsforhøret bag lukkede døre.

Det skete trods protest fra pressen og en af de to sigtedes forsvarer, advokat Stig Jørgensen. Advokaten var enig med pressen i, at sagen, der har vakt betydelig opsigt og skabt usikkerhed i lokalområdet, burde belyses i offentligheden, og at politiet i de fire uger siden branden havde haft god tid til at komme til bunds i sagen.

Anklager Anna Tornbo pegede på, at politiet antager, at der befinder sig en tredje gerningsmand på fri fod. Derfor var det afgørende, at afhøringen af de to sigtede foregik bag lukkede døre.