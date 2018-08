Brand i oldtidspark: Lillebror vækkede storebror

Hjemsted: En familie fra Vissenbjerg på Fyn boede i den hytte, der søndag morgen udbrændte i Hjemsted - Danernes Verden.

Familien, der består af mor, far og tre børn - to drenge på 10 og 11 år, samt en mindre pige, havde søndag morgen tændt bål i bålstedet i hytten i Hjemsted.

- Familien har fortalt, at børnene var alene i hytten i fire minutter, og at forældrene derefter bliver opmærksomme på, at der er røgudvikling fra et bål i huset, fortæller politiets indsatsleder, Michael Qvist Frederiksen.

De nærmere omstændigheder omkring branden er endnu ikke klarlagt, men Michael Qvist Frederiksen glæder sig over, at det ikke gik værre.

- Alle har det godt, og brandfolkene fik hurtigt ilden under kontrol. Udfordringen lå til dels i vinden, der blæste ni sekundmeter over mod et boligområde tæt ved, men det kom hurtigt under kontrol, lyder det videre fra Michael Qvist Frederiksen.