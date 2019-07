Brændende æggebakker sendte brandvæsnet på arbejde

TØNDER: - En ret harmløs brand. Det kalder indsatsleder Kenneth Achner den mindre brand, som Brand og Redning Sønderjylland var ude til på Brdr. Hartmann i Tønder klokken 17.16 mandag.

Et led i produktionen af æggebakker er nemlig, at bakkerne tørres i en ovn, og her kan der ske det, at nogle æggebakker bryder i brand. Det var, hvad der skete mandag sidst på eftermiddagen, forklarer han:

- Branden brød ud inde i ovnen. Det er ret harmløst, for ovnen har et sprinkleranlæg, og begynder det at brænde, så starter slukningen allerede der. Men den automatiske brandalarm gik, og vi kører selvfølgelig altid, når alarmen går. Vi ser heldigvis gang på gang, at de her automatiske systemer gør deres arbejde, og det var også tilfældet her, siger Kenneth Achner.