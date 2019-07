Bovlund: Den eneste grund til, at det stadig er muligt at få pladser til årets friluftsforestilling, er, at der er sat ekstra bænke op for at skaffe flere pladser.

Når forestillingen Sommer i Tyrol har premiere onsdag aften, bliver det således for fulde huse, og til de følgende forestillinger til og med søndag, er der også kun ganske få pladser tilbage. Det glæder naturligt nok teaterforeningen, der har 100 års jubilæum i år.

- Det har virkelig sydet på billetkontoret, og vi finder plads til 1350 mennesker over de fem dage, fortæller en begejstret Ingeborg Lautrup Jacobsen, der er skuespiller og bestyrelsesmedlem i teaterforeningen.

Det er første gang, teaterforeningen forsøger sig med online billetsalg, og det har vist sig at være en succes. De sidst tilkomne pladser på opstillede bænke er tiltænkt dem, der ikke har købt billet online, men dukker op i håb om at få plads.

- Man ser lige så godt fra bænkene. Den eneste forskel er, at det er bænke frem for stole, siger Ingeborg Lautrup Jacobsen.

Forestillingerne begynder alle dage klokken 19.30 og varer til omkring klokken 22.15 - bortset fra søndag, hvor stykket begynder klokken 15.