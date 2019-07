Teaterforeningen havde for 9. gang Pia Jull Møller som instruktør. Billedet her er fra forberedelserne til årets forestilling. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Friluftspillet i Bovlund havde sin hidtil bedste forestilling, hvor ikke mindre end 1455 gæster købte billet.

Bovlund: De er glade ude i Bovlund. Årets friluftspil, Sommer i Tyrol, sprængte nemlig alle rekorder i landsbyen, hvor indbyggertallet blev mangedoblet i løbet af de fem dage, friluftspillet blev opført. Ikke mindre end 1455 gæster lagde vejen forbi. - Vi er jo et lille lokalsamfund med et par hundrede indbyggere, så 1455 gæster er rigtig, rigtig meget her hos os, fortæller bestyrelsesmedlem i Bovlund Teater- og Foredragsforening, Ingeborg Lautrup-Jacobsen, der knapt kan få armene ned efter successen. - Vi kan næsten ikke være i os selv - der var simpelthen maksimalt udsolgt, selv på de ekstra bænke vi satte op og på sæderne, der blev skaffet på trappen, fortæller hun.

Deltagerantal Der var solgt 1455 billetter til årets friluftspil i Bovlund, fordelt over fem spilledage.Til sammenligning blev der i Tønder med væsentligt flere indbyggere solgt 1805 billetter til årets Tønder Revy, ligeledes fordelt på fem spilledage.

Der var proppet til allersidste plads i Bovlund. Privatfoto

Begejstret publikum Selv om nogle få købelystne gæster blev skuffede, fordi der simpelthen ikke kunne fremskaffes flere pladser, så var de, der sikrede sig en plads ifølge bestyrelsesmedlemmet meget begejstrede. - Billetkontoret har gjort alt hvad de kunne for at finde pladser, og har kun skuffet nogle få. Men dem, der har været her, har været ellevilde. De har kaldt det en totaloplevelse, fordi det hele bare har fungeret - lige fra toiletforhold over pladsanvisning og betjening til selve skuespillet. Det var både helheden og detaljerne, de nævnte, fortæller Ingeborg Lautrup-Jacobsen. Hun understreger, at der til årets spil er blevet lyttet til, hvad publikum har sagt tidligere år, og så har man forsøgt at rette op. Det er dog ikke kun lokale, der har været forbi. - Vi har simpelthen set så mange ansigter, vi ikke kendte. Det er både mere lokale og feriegæster fra Fyn og Sjælland, fortæller hun. Og det var en særlig jubilæumsforestilling, de mange gæster fik at se. Der er nemlig tale om 100-året for teaterforeningen i år.

Lovende overskud Selv om økonomien ikke er endeligt opgjort endnu, så er der ikke tvivl om, at det tegner til et pænt plus på bundlinjen. - Sådan et antal gæster lover selvfølgelig rigtig godt for overskuddet. Ikke alt er opgjort, men alt er i hvert fald dækket, så det er et spørgsmål om, hvor stort overskuddet bliver, siger Ingeborg Lautrup-Jacobsen.