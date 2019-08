Bortvist af politiet: Mand skabte utryghed på Borgerservice

- Vi kommer til Rådhuset klokken 14.10, hvor en mand er kommet ind og har skabt en utryg stemning. Efter vi har fået ham ud fra receptionen finder vi en kniv på ham, så han er blevet sigtet efter knivloven. Som der står i loven, så skal man have et anerkendelsesværdigt formål til at bære kniv i offentligheden, og det havde han ikke her. Derudover er han også blevet sigtet for to andre ting, for han var kørende til stedet på motorcykel - men havde ikke kørekort til den, og han kørte desuden også uden hjelm.

TØNDER: Mandag eftermiddag skabte en 49-årig mands meget verbale opførsel i Borgerservice på Rådhuset i Tønder så stor utryghed, at man endte med at måtte tilkalde politiets hjælp for at få bortvist den lokale mand.

Heldigvis ikke ofte

Dagen derpå er der helt styr på situationen i Borgerservice. Når noget som det, der skete mandag eftermiddag, sker, så går en helt fast procedure i gang.

Det forklarer fagchef for Borgerservice, Thomas Dam:

- Det er heldigvis ikke noget, vi oplever ofte - men det er sket et par gange. Når det sker, så står der et kollegastøttekorps på i alt 11 personer klar. Alle arbejder her på Rådhuset, og de kaldes ned via deres telefoner. Så hvis der sker noget, så stiller så mange som muligt op for at tale personen til ro, forklarer han.

Ordensmagten blev imidlertid indblandet mandag, da støttekorpset ikke vurderede, at de kunne håndtere det alene:

- Vi måtte have ham ud, for vi kunne se, at der sad noget i baglommen på ham. På mistanken om at der kunne være et våben måtte vi gøre noget, og det viste sig at være en kniv. Jeg har her til morgen haft en debriefing med hele mit personale, hvor vi har fået snakket det igennem, og det er også fast procedure, at vi gør det sådan, forklarer Thomas Dam.