Borgmestre advarer Folketinget: Bevar vores ungdomsuddannelser

Hvis uddannelserne forsvinder, tror borgmesteren, at mange unge vil rejse væk for at få en uddannelse, og få vil vendt tilbage. Andre unge bliver hængende men får ikke den uddannelse, der er brug for. Og endelig bliver der svært at tiltrække nye borgere til kommunen, hvis der de ved, at man skal rejse langt for at få en ungdomsuddannelse.

- Ja det vil være fatalt for en kommune som Tønder, hvis vi mister vores ungdomsuddannelser. Vi er i forvejen udfordret på en lang række områder i forhold til at være en kommune, som er attraktiv at bo i, uddyber borgmester Henrik Frandsen (V).

En dyr besparelse

Avisen Danmark har talt med flere borgmestre i landdistrikter, der får langt til en gymnasieuddannelse eller en faglige uddannelse, hvis Danske Regioners prognose holder. De mener ligesom deres kollega i Tønder, at det vil være et hårdt slag at miste en eller flere af de ungdomsuddannelser, som man ellers forsøger at værne om.

I Assens Kommune har man for eksempel bevidst satset på den lidt mindre by Glamsbjerg som campusby med flere uddannelser til netop de unge. Her ligger det lille handelsgymnasium, Det Blå Gymnasium Vestfyn, som kan komme i fare for at blive lukket.

- Det ville være et problem, hvis vi mister vores merkantile uddannelse. Det ville desværre skubbe til en udvikling, som i forvejen går den forkerte vej i en landkommune som vores, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

Han er med på, at det kan være dyrere at drive en lille handelsskole som den i Glamsbjerg, men han er overbevist om, at det er dyrere at lukke den slags uddannelser i det lange løb:

- Hvis uddannelserne rykker for langt væk, så taber man for stor en del af ungdomsårgangene, som kommunerne så skal samle op igen, hvilket kræver mere støtte fra staten, siger Søren Steen Andersen.

Der er bred enighed blandt borgmestrene om, at regeringen har et stort ansvar i forhold til, at alle skal have adgang til en ungdomsuddannelse inden for en rimelig afstand.