Borgmesteren: Rømø Havn er et aktiv

Rømø: Rømø Havn en død sild? Det indtryk, kan man nogle gange få, når folk snakker om havnen. Men havnen er ikke død. Der er ikke så meget aktivitet, som der var en overgang, men der er stadig en række arbejdspladser på havnen, og borgmester Henrik Frandsen fastslår:

- Det er et vigtigt aktiv at have en havn i en kommune, og i Tønder Kommune er Rømø Havn også et vigtigt aktiv. Der er jo mange aktiviteter derovre. Dels færgefart - det giver os en direkte forbindelse til Sild, kan man sige - men der er også noget erhverv, der foregår derovre fra.

Rømø Havn er en kommunal selvstyrehavn. Henrik Frandsen peger på, at man skal skabe de rammer, der gør, at havnen kan udnyttes som et erhvervsaktiv.

- Det er det, vi forsøger, og det var også det, man forsøgte med heliporten for eksempel. Det var der så ikke rigtig stemning for - så lod vi være med at gøre det, konstaterer borgmesteren.

Han ser placeringen som en af havnens styrker - den ligger tæt på Sild og er den sydvestligste danske havn.

- Så er det en havn, der er veludbygget i forhold til den aktivitet, der er. Det gør også, at der er plads til flere aktiviteter, siger han.