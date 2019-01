Efter det tirsdag blev officielt, at den nye Skærbæk Skole for øjeblikket står til at blive hele 15 millioner kroner dyrere end ventet, har der været flere store spørgsmål omkring projektet. Navnligt om skolen trods ny politisk behandling fortsat kan stå klar til indvielse i maj 2020.

Trods det forestående arbejde med at få korrigeret for de 15 millioner, som licitationen er løbet over budget, så er det umiddelbart noget, som borgmester Henrik Frandsen ser roligt på:

SKÆRBÆK: Million-byggeplanerne for den nye Skærbæk Skole er om ikke sparket til hjørne, så i hvert fald udsat for en spilafbrydelse efter tirsdagens licitation. Her kom det frem, at der samlet set skal findes cirka 15 millioner kroner mere, såfremt det planlagte byggeri af en spritny skole i Skærbæk skal blive en realitet.

- Vi får svaret indenfor en overskuelig tid - jeg vil tro, det vil tage mellem en uge og 14 dage. Uanset hvad, så skal der falde en afgørelse ret hurtigt, for de her tilbud kan ikke ligge og vente i al evighed. Vi skal videre. Jeg må også tilføje, at der selvfølgelig er en teoretisk mulighed for, at man kan droppe projektet - og i så fald er der jo ingen tidsplan at snakke om. Men såfremt projektet gennemføres, så holder vi tidsplanen, lyder det fra Henrik Frandsen.

Skuffet, men rolig

Skoleleder for Skærbæk Skole, Klaus Fog, har modtaget nyheden om den store prisstigning med en blanding af skuffelse og ophøjet ro.

Skuffelse, fordi man nu endelig var ved at nærme sig det første spadestik, men samtidigt rolig, fordi beslutningen alligevel er ude af skolelederens hænder.

- Jeg er selvfølgelig skuffet over de tal, der endte med at komme ind. Vi havde bestemt håbet, at det ville være tættere på budgettet, men byggeriet går stærkt for tiden, så vi har vist alle gået rundt med en frygt for, at det her kunne gå hen at ske, forklarer Klaus Fog.

Han mener således heller ikke, at en udskudt tidsplan vil få helt afgørende betydning for Skærbæk Skole. De eksisterende faciliteter står fortsat:

- For mig vil det ikke være afgørende, om tidsplanen bliver skudt. Det er en krævende opgave at flytte ind uanset. Derfor glæder det mig da, at borgmesteren siger, at det ser ud til at holde.

Klaus Fog glæder sig meget til opgaven med at starte den spritnye skole op. Sceneskiftet er en oplagt mulighed for at se nærmere på, hvordan Skærbæk Skole for fremtiden skal tage sig ud:

- Det er en super spændende opgave at skulle starte noget nyt op. Det er den perfekte anledning til at justere på alt fra traditioner til skolens retning - og faktisk burde mange flere skoler i min optik gøre det her. Altså at stoppe op og lige genoverveje, hvad fremtidens skole skal kunne. Det kan vi her, og det ser jeg meget frem til, afrunder han.