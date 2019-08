Borgmester-opfordring: Indbring højskolesagen for tilsyn

Borgmester Henrik Frandsen (V) opfordrede torsdag aften sine politiske modstandere til at indbringe højskoleforløbet for Ankestyrelsen. Men Claus Hansen (LA), der blev bakket op af flere politikere, ville ikke svar på, om han har tænkt sig at følge borgmesterens opfordring.

Borgmesterens udmelding kom efter at Claus Hansen i torsdagens udgave af JydskeVestkysten fremlagde sin version - en redegørelse - af hændelsesforløbet omkring højskolen. Men borgmesteren pointerede igen og igen under mødet i byrådssalen, at det var Claus Hansens udlægning af sagen.

For selv om borgmesteren som formand for kommunens økonomiudvalg tidligere på torsdagen med resten af økonomiudvalget - herunder Claus Hansen (LA) - havde landet en politisk aftale om at bakke en ny højskole ledt af refugiet i Løgumkloster op, så var kanterne bestemt ikke blevet slebet af.

Blandt andet efterlyste Irene Holk Lund en reaktion fra Claus Hansen i god tid. Hvorfor havde han ikke henvendt sig til forvaltningen eller kommunens direktion i stedet for at trække stikket i 11. time?

- Måske fordi du selv skiftede holdning den 5. august, sagde Frandsen, som i byrådssalen blev bakket op af partifællerne Irene Holk Lund og Daisy Dahl. Førstnævnte mente, at Claus Hansen ved at benytte sin såkaldte standsningsret, selv havde undermineret arbejdet med at få Seniorhøjskolen til at etablere sig på den konkursramte Løgumkloster Højskole.

Ifølge borgmesteren er Claus Hansens "redegørelse" måske bragt for dagen for at lægge et røgslør ud over hans ageren i højskolesagen.

Samtidig opfordrede borgmesteren Claus Hansen - ikke bare én med seks-syv gange - til at indbringe sagen for Det Kommunale Tilsyn (Ankestyrelsen, red.).

Nej til indberetning

Men der var også en række lokalpolitikere, der støttede Claus Hansens "redegørelse". Han fik tak fra flere sider for sit arbejde og for at have bragt sagen frem. Det gjaldt for Anette Abildgaard Larsen (K), Jørgen Popp Petersen (SP), Thomas Ørting Jørgensen (Borgerlisten) og Peter Christensen (S). Sidstnævnte havde gerne set et mere oplyst materiale forud for en vigtig beslutning.

- Vi (politikerne, red.) skal træffe afgørelser på et oplyst grundlag. Vi kan ikke stemme om ordentlighed og oplysning, men vi kan indberette sagen til Det Kommunale Tilsyn. Lad os få det afgjort, lød opfordringen fra Peter Christensen.

Claus Hansen nægtede i byrådssalen at svare borgmesteren på, om han vil indbringe sagsforløbet til Ankestyrelsen. Til gengæld glædes han som de øvrige politikere over, at der kommer lys i vinduerne på Løgumkloster Højskole.

- Til lykke til Tønder Kommune, Løgumkloster og Mathias Knudsen (formand for Løgumkloster Refugium, red.). Det er godt, at der kommer lys i bygningen - det kan vi kun være tilfreds med, sagde Claus Hansen, der fastholder sine ord i "redegørelsen", som forud for mødet var sendt til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Selv om borgmester Henrik Frandsen igen og igen forsøgte at fremtvinge et svar fra Claus Hansen, så lykkedes det ikke. Det fik Henrik Frandsen til at konkludere, at Liberal Alliances mand ikke havde mod på at indberette sagen til Ankestyrelsen.

- Det opfatter jeg som et "nej", konstaterede borgmesteren.