Tønder midtbyplan under Tøndermarsk Initiativet gled gennem kommunalbestyrelsens møde på et kvarter under torsdagens behandling i byrådssalen. Der bliver lyttet til borgerne - men der udstikkes ingen garantier for at alle bliver tilfredse.

- Det er dejligt, at vi er så tæt på målet. Og det er dejligt, at der følger så mange penge med til formålet, konstaterede udvalgsformanden.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V), var både glad for planen og de midler, der følger med.

TØNDER: Det krævede i modsætning til visse andre emner på torsdagens kommunalbestyrelse ikke de store sværdslag at vedtage byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder midtby under Tøndermarsk Initiativet - i daglig tale Tønder midtbyplan.

Her i Mølledammen er der i midtbyplanen planer om at lave en promenade langs siden ind mod Skulpturhaven, så området åbnes for besøgende. Arkivfoto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

Brug for lægerne

Formanden for sundhedsudvalget, Irene Holk Lund (V), gjorde opmærksom på, at et af høringssvarene til midtbyplanen kommer fra Lægerne Skibbroen. Herfra har der lydt bekymring for, at hvis de tænkte planer om lukning og ensretning af trafikken ved Jomfrustien og Skibbroen realiseres, så vil det skabe gevaldige problemer for lægepraksissen, der skal have let adgang for alle brugere.

- Vi bliver nødt til at lytte til lægerne. Patienterne skal have let adgang. Vi har brug for samtlige læger - så der skal lyttes til dem, lød formaningen fra Irene Holk Lund.

Harald Christensen (S) glædede sig over, at der er bred interesse og engagement for midtbyplanerne.

- Det glæder mig, at det er gået på den måde, som det er. Når man har indflydelse får man ejerskab til planerne. Men vi skal sørge for at holde dem i hånden. Dialog er det vigtigste i denne her process, sagde Harald Christensen.