Borgmester om højspændingslinje: Det er en ommer

Tønder-borgmester Henrik Frandsen (V) er alt andet end begejstret for den linjeføring, der skal sikre højspænding fra Idomlund ved Holstebro til grænsen sydøst for Tønder. Det er en ommer, siger han.

Den 170 kilometer lange 400-kV-linje, der går fra Holstebro til grænsen sydøst for Tønder, har været længe ventet - og frygtet. Og det bud, Energinet.dk fremlagde tirsdag, er ikke til at leve med, mener borgmesteren.

"Latterligt små" erstatninger

Ifølge Energinet.dk vil den nye linjeføring berøre 380 husstande langs strækningen. Men det tal slår slet ikke til, mener Frandsen:

- I min verden er det ikke ret meget, når man tænker på, at linjeføringen er 170 kilometer lang. Jeg er alvorligt bekymret over, at Energinet.dk mener, at kun 380 ejendomme skulle være berørt langs hele linjen. Jeg er overbevist om, at jeg alene i Tønder Kommune kunne tælle mig frem til 380 husstande, der burde være berettigede til erstatning.

Tønder-borgmesteren er af den overbevisning, at statens erstatningsstørrelser er små - med borgmesterens egne ord faktisk "latterligt små".