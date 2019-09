Henrik Frandsen ser frem til at servicere den samlede kommunalbestyrelse med en redegørelse over, hvad der er op og ned i højskole-sagen.

TØNDER: Borgmester Henrik Frandsen (V) reagerer positivt på opfordringen til at redegøre for hele forløbet i højskole-sagen.

- Jeg er faktisk glad for at få muligheden for at imødegå det politiske partsindlæg, som Claus Hansen kom med op til sidste kommunalbestyrelsesmøde. Nu sætter jeg forvaltningen i gang, og redegørelsen bliver så ikke opfattet som et modangreb, men en servicering af kommunalbestyrelsen. Det vil jeg meget gerne, siger Henrik Frandsen.

- Tolker du kravet om redegørelsen som et mistillidsvotum?

- Nej, overhovedet ikke, og jeg tror heller ikke, at det er tænkt sådan. Jeg forstod på debatten i kommunalbestyrelsen, at der var mange, der savnede svar og var usikre. Dertil vil jeg sige, at det ikke er mig, der har holdt igen med at få belyst sagen, men har opfordret til at få den indsendt (til Ankestyrelsen, red.), siger Henrik Frandsen.

I byrådssalen var han i sidste uge tilbageholdende med at svare eller reagere på passager og konklusioner i Claus Hansens skriftlige indlæg. Også i det lys hilser han den forestående redegørelse velkommen.

- Så får jeg mulighed for ikke bare at forholde mig til spredte fragmenter og enkelte elementer i et partsindlæg, men fremlægge sagen i sammenhæng og kommentere de steder, hvor jeg ikke er enig. Verden er ikke altid sort og hvid, påpeger borgmesteren.