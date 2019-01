Tønder Kommune støttede filmen "I krig & kærlighed" med 750.000 kroner. Selvom filmen ikke har klaret sig så godt som forventet i biograferne, så er borgmester, Henrik Frandsen (V), stadig glad for at Tønder Kommune støttede projektet. Man får blandt andet lov til at beholde flyvemaskinen, der er med i filmen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard