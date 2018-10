Borgmester: Det ændrer ikke noget

Det er på nordre mole (øverst til venstre), at Tønder Kommune vil skabe plangrundlaget for etablering af en heliport. Slots- og Kulturstyrelsen, der forvalter Danmarks verdensarvs-udpegninger, advarer om, at projektet kan bringe områdets status som verdensnaturarv i fare. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Henrik Frandsen (V) tillægger det ikke nogen betydning, at det var en fagchef og ikke en menig medarbejder, der ikke orienterede politikerne om en væsentlig indsigelse i heliport-sagen. - Afgørende for mig er, at vi får lavet en ordentlig sagsbehandling, siger borgmesteren.

TØNDER: At det var fagchef Lars Erik Skydsbjerg og altså ikke en af teknik- og miljøafdelingens menige medarbejdere, der fejlvurderede situationen og ikke orienterede politikerne om Slots- og Naturstyrelsens indsigelse mod heliporten, har ingen betydning for borgmester Henrik Frandsen (V). - Jeg tror ikke, at der har været sat navn på, hvem det var. Ikke i min verden. Der har været forhandlinger med dem (Erhvervsstyrelsen, red.), hvor sagen er blevet snakket igennem, herunder hvad vi skal være opmærksomme på i den videre planlægning. Men hvis jeg nu siger til dig, at fagchef Lars Erik Skydsbjerg var en del af delegationen. - Det ændrer ikke noget i min verden. Jeg tog sagen af dagsorden, fordi der var kommet oplysninger frem, der kunne have været rare at have. Og så er den ikke længere. Så det er ikke afgørende for dig, hvem der har fejlvurdereret situationen? - Afgørende for mig er, at vi får lavet en ordentlig sagsbehandling. Det er det, vi har gang i nu. Borgmesteren vil ikke udtale sig nærmere om opfordringen til at rydde op i teknik- og miljøafdelingen. - Det har jeg ingen kommentar til, siger han. Ifølge borgmesteren er der lagt op til, at der arbejdes videre med heliport-sagen, så den kan komme op til politisk behandling på kommunalbestyrelsesmødet den 25. oktober.

Nyt møde Lars Erik Skydsbjerg ønsker ikke at kommentere sagen, men henviser til den skrivelse, som kommunaldirektør Klaus Liestmann og Keld I. Hansen udsendte til politikerne i sidste uge. Af denne skrivelse fremgår ud over en undskyldning også oplysningen, at kommunens planafdeling i teknik- og miljøafdelingen har fået i opdrag at afholde et fornyet møde med Erhvervsstyrelsen for at få klarlagt de statslige interesser i heliportsagen, herunder indflydelsen på udpegningen til verdensnatursarv.