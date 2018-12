Borgerrådgiver har haft 52 sager

Forskellige sager

Mette Garder Jensen har i perioden håndteret 52 sager efter borgerhenvendelser. Hendes rådgivning har bestået i alt fra at sætte en borger i kontakt med en medarbejder til at rådgive og sparre med en borger i et længere sagsforløb. Hun synes, hun er kommet godt i gang.

- Der har været meget, der skulle tilrettelægges i og med, at det er en helt ny stilling i Tønder Kommune. Så der er både noget med at udbrede kendskabet internt og eksternt til den her rolle, jeg nu varetager, men jeg er blevet taget rigtig godt imod både ude blandt borgere og internt her i forvaltningen, fortæller hun.

Hun mener, hun skal gennem flere sager, før hun kan pege på mønstre.

- Det har være 52 vidt forskellige sager, jeg har haft, og derfor kan jeg ikke sige noget generelt på baggrund af det. Derfor har jeg så også valgt at kalde det observationer i stedet for anbefalinger, fordi jeg påpeger ligesom de ting, jeg har vurderet kunne være bedre i kommunens sagsbehandling. Men på baggrund af det, synes jeg, det er for tidligt at sige noget generelt om, hvor der så skal sættes ind på hvilken måde, fortæller Mette Garder Jensen, der skal komme med en ny beretning om et år.

- Der tænker jeg, at der jeg vil have et bedre grundlag for at kunne komme med deciderede anbefalinger. Både vil sagsmængden være større, og jeg vil også have større indblik i forvaltningen, siger hun.

I beretningen beskriver hun konkrete sager og hendes handlinger, og så fortæller hun om observationer. For eksempel er hun stødt på breve fra Tønder Kommune, som er afsendt med forkert datoangivelse eller afsender, og hun er blevet bekendt med udsendelse af personfølsomme på andre end dem, en sag vedrører.