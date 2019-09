Formanden for Toftlund Borgerråd, Svend Frehr Sørensen, har været med til en lang række møder, der i sidste ende skal munde ud i, at Toftlund bliver en bedre by at leve i. Nu lægger borgerrådet op til at skifte navn til Toftlund Udviklingsråd - samtidig byder man de unge mennesker op til dans. Arkivfoto