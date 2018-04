Borgerne tabte kampen om deres overskæring

Hans Otto Sørensen (t.h.) kæmpede til det sidste for at overbevise kommissionens medlemmer om, at lukningen af overkørslen ved Gårdkrogsvej er en helt forkert idet. Forgæves. En lille sejr fik lodsejernes talsmand dog ud af sine mange anstrengelser. I stedet for at etablere en vendeplads på den nordlige side af Gårdkrogsvej vil den nu blive etabelres på den sydlige side. Foto: Uwe Iwersen

Beskyldninger om manipulation og urigtige oplysninger fik Ekspropriationskommissionen til at tænke sig om en ekstra gang. Men det var ikke nok til at forhindre, at jernbaneoverskæringen ved Gårdkrogsvej syd for Skærbæk nedlægges. Kritikerne frygter for trafiksikkerheden på rute 11.

SKÆRBÆK. Halvanden års kamp var forgæves. Sammen med flere andre lokale jernbaneoverkørsler lukkkes også den ved Gårdkrogsvej syd for Skærbæk. - Det er en sort dag for os. Den er resultatet af et fuldstændig rædselsfuldt forløb. Sådan sagde talsmanden for lodsejerne og beboerne tæt på jernbaneoverkørslen, Hans Otto Sørensen, da ekspropriationskommissionen med kommissarius Mette Plejdrup Nielsen i spidsen mødte op på hans ejendom torsdag morgen på slaget 8.30. Kort forinden havde Hans Otto Sørensen, ikke som protest, men for at levere syn for sagen, kørt seks tunge traktorer ud på hovedvej 11. Det er der, den tunge landbrugstrafik fremover til foregå, med de gener, det medfører for både landmændene og øvrige trafikanter. For lukningen af de mindre overkørsler gør, at landmændene ikke længere kan benytte mindre veje, men altså må ud på hovedtrafikåren for at komme til deres marker på den vestlige side af hovedvejen. Det har både lodsejerne, Tønder Kommune og politiet påpeget overfor BaneDanmark. - Men vi har talt for døve øre. BaneDanmark har fra København med usande og ukorrekte oplysninger, manipulationer og lignende fejet alle saglige, trafiksikkerhedsmæssige og økonomiske argumenter til side. Ting er konsekvent fordrejet til vores ugunst, sagde Hans Otto Sørensen til kommissionen og gentog dermed næsten den ordlyd, som han få dage forinden havde indrykket i en annonce i Skærbæk Avis. Her havde han samtidig opfordret lokalbefolkningen til at møde op torsdag morgen for at vise deres modstand. Omkring 30 personer fulgte opfordringen.

Time out Talsmandens svada mod BaneDanmark og helt specifikt mod projektleder Kaare Kyndahl gjorde indtryk på kommissionen. Kommissarius Mette P. Nielsen bad om en "time out" for at rådføre sig med kommissionsmedlemmerne. Håbet om at sagen dermed blev udsat og optaget til fornyet sagsbehandling forsvandt dog som dug fra den strålende morgensol. Efter 10 minutter vendte kommissionen tilbage med budskabet om, at alle fornødne myndighedstilladelser for lukningen af overskæringen forelå, og at ekspropriationsforretningen dermed ville fortsætte. - Det er respektløst over for lokalsamfundet, konkluderede Hans Otto Sørensen.