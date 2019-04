Borgerne skal høres om etablering af enlig affaldsø

Efter at en enig kommunalbestyrelse har aflivet planerne om at skifte skraldespandene ud med affaldsøer i Højer, arbejdes der nu på en prøveopstilling af en enkelt ø. Lokalrådet tager nu borgerne med på råd.

HØJER: Borgerne blev spurgt, og deres svar var ikke til at tage fejl af: Nej tak. En række kritiske høringssvar og 279 protestunderskrifter har gjort indtryk. Planerne om at omlægge dagrenovationen i Højer, så de nuværende grønne affaldsspande bliver erstattet af fem affaldsøer, er taget af bordet. - Vi har konstateret, at det er man ikke særlig meget interesseret i, sagde formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V), da sagen var til behandling i byrådssalen. Her blev borgernes modstand respekteret, og forslaget blev taget af bordet - men en lille flig af forslaget blev tilbage. - Vi er vidende om, at der er nogle derude, der gerne vil have det. Derfor lægger vi op til en prøveopstilling af en enkelt affaldsø, gerne et centralt sted, så også turister kan få glæde af den. Placeringen vil vi i dialog med lokalrådet om, sagde Bo Jessen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard De grønne affaldsbeholdere forbliver en del af bybilledet i Højer. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

10. maj Dialogen mellem politikerne og lokalrådet er allerede i gang. - Vi skal mødes med teknisk udvalg den 10. maj. Vi har ikke lagt os fast på en placering, men vil høre, hvad de kommer med. Når vi har sonderet terrænet, er det planen, at vi vil indkalde til et nyt borgermøde, hvor vi vil præsentere forslag og ideer, siger Finn P. Hansen, der er formand for lokalrådet i Højer.

Debat om bybilledet Udspillet om at etablere affaldsøer med nedgravede beholdere kom fra Tøndermarsk Initiativet. Baggrunden var, at øerne ville være med til at forenkle bybilledet, således at der ikke længere skulle stå beholdere ved hvert hus - hverken permanent eller i forbindelse med tømning. Tanken var, at dette ville give en mere sammenhængende bykerne uden forstyrrende elementer, og samtidigt begrænse kørslen med store renovationsbiler i den indre by, lød argumentationen dengang. Borgernes modargumenter var, at affaldsøerne ville være lig med en serviceforringelse, og at især ældre og handicappede borgere ville få problemer med at komme af med deres dagrenovation. Desuden var der bekymring for, om øerne kunne skabe en utilsigtet henkastning af affald omkring øerne. Det opleves blandt andet med jævne mellemrum i Tønder og på Rømø, hvor affaldsøerne er indført.