Borgerne inviteres til valgcafé på rådhuset

TØNDER: Når der på onsdag skal sættes krydser til folketingsvalget, og der efterfølgende venter en formentlig spændende valg- og tv-aften, inviterer Tønder Kommune byens borgere til valgcafé på rådhuset.

- Du velkommen til at følge resultaterne af folketingsvalget i valgcafeen på Tønder Rådhus. I foyeren kan du følge opdateringer fra valgsystemet, og i kantinen kan du se DR- og TV2-tv-nyheder om valget, bl.a. fra Tønder Sport- og Fritidscenter, hvor TV2 følger valghandlingen og optællingen af stemmer, lyder indbydelsen fra kommunen.

Valgcafeen er åben fra klokken 19 til midnat, og borgerne behøver ikke at tage forplejning endsige natmad med.

- Vi byder op en forfriskning, fremgår af Tønder Kommunes hjemmeside.

Der er efterhånden fast tradition for, at Tønder Kommune inviterer til valgcafé. Specielt under kommunalvalget er rådhuset på en valgaften stedet, hvor ikke mindst de opstillede politikere følger slaget gang.