Borgermøder i seks byer kickstarter kæmpe-projekt

I slutningen af april og starten af maj afholder Tønder Kommune borgermøder i seks byer. Målet er at få involveret borgerne i det omfattende projekt Bevæg dig for livet.

Tønder: Tønder Kommune er blevet Bevæg dig for livet-visionskommune og jagter nu en målsætning om næsten 4000 flere fysisk aktive borgere. Indtil videre er meget arbejde gjort på kommunalt niveau, men nu inddrages borgerne.

Således inviteres der nu til i alt seks borgermøder - det første den 23. april i Marskhallen.

- Vi holder borgermøderne fordi, hvis vi skal i mål med den her ambitiøse målsætning om knap 4000 flere aktive, så skal vi have gang i noget, der ligner en folkebevægelse, fortæller Esben Thøstesen, der er Bevæg dig for livet-projektleder for Tønder Kommune.

Han peger på, at erhvervslivet, skoler, daginstitutioner, foreninger og borgere er essentielle i forhold til projektet.

Hovedmålet er de knap 4000 flere fysisk aktive, mens et delmål er, at 2200 flere skal være fysisk aktive i foreninger. Resten kan blive fysisk aktive på andre måder, og Esben Thøstesen peger på, at uorganiseret idræt og bevægelse i naturen vinder frem.

- Det skal vi understøtte, siger han.