Borgerlisten satser på flere medlemmer

LØGUMKLOSTER: Borgerlisten fik ved kommunalvalget sidste efterår 939 stemmer. Men den nye politiske kraft i Tønder Kommune har kun godt 60 medlemmer. Det skal der gøres noget ved.

- I vores bestyrelse er vi derfor blevet enige om, at vi skal gøre en aktiv indsat for at få flere medlemmer. Det giver både et økonomisk råderum til aktiviteter og flere at diskutere vores synspunkter med, sagde Borgerlistens formand, Lars Thomsen, Sæd, på listens første ordinære generalforsamling, der blev afviklet på Løgumkloster Højskole.

Formanden og partiet ser tilbage på valgkampen og valget med blandede følelser. Der var glæde over, at det lykkes af få spidskandidat Thomas Ørting Jørgensen valgt. Men formanden ærgrede sig over, at det ikke lykkes at indgå i et valgforbund med nogle andre mindre partier.

Også den efterfølgende konstituering var formanden alt andet end begejstret for.

- Vi valgte at gå med i den brede konstitueringsaftale med håb om, at vi som det femtestørste parti fik placeret Thomas Ørting i økonomiudvalget, hvor hans erhvervserfaringer fra A. P. Møller og Danfoss, samt hans personlige kompetencer kunne gøre fyldest. Desværre oplevede vi, at borgmesteren i sin samlede aftale ikke imødekom vores ønsker. Thomas fik "kun" plads i ét stående udvalg, nemlig socialudvalget, sagde Lars Thomsen.