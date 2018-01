Borgerlisten kræver etisk regelsæt for det politiske arbejde

Åbenhed, ordentlighed og objektivitet er nøgleordene bag forslaget om at formulere en politik for at undgå interessekonflikter. Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen kalder forslaget en fremstrakt hånd til borgmester Henrik Frandsen og Venstre.

TØNDER: - Vi skylder os selv, medarbejderne og borgerne, at vi har et regelsæt. Sådan siger Borgerlistens førstemand, Thomas Ørting Jørgensen, Grøngård. På onsdag får han sin politiske debut i byrådssalen, og det sker bl.a. ved at fremsætte et konkret forslag om at etablere en slags etisk råd, der skal sikre åbenhed, ordentlighed og objektivitet i det politiske arbejde. - Forslaget er ment som en udstrakt hånd til borgmester og Venstre om at sikre objektivitet og uangribelighed, siger Thomas Ørting Jørgensen.

Så det er umiddelbart lidt vanskeligt at se, at vi skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal varetage økonomiudvalget arbejde. Henrik Frandsen (V), borgmester, Tønder Kommune

Dobbeltrolle Både under valgkampen og siden i konstitueringen var Venstres kommuneforeningsformand, Lars Erik Skydsbjerg, Skærbæk, i flere kritikeres søgelys. Dobbeltrollen som både politisk formand og ledende forvaltningschef på rådhuset udløste blandt andet den situation, at han som Venstre-formand ved konstitueringen var med til at udpege formanden for teknik- og miljøudvalget og dermed sin egen øverste chef i sit civile arbejde. Konstellationen kan ikke angribes rent juridisk, men den kræver, at parterne "holder tungen lige i munden", som en ekspert i kommunal forvaltningsret ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, udtrykte sig, da han blev spurgt til sagen. - Jeg synes ikke, at vi skal bruge kræfter på at holde tungen lige i munden. Vi skylder os selv, medarbejderne og borgerne, at vi har diskuteret redelighed og objektivitet, og at vi har et regelsæt om god forretningskik, mener Thomas Ørting Jørgensen. Konkret går Borgerlistens forslag ud på at nedsætte en politisk bredt sammensat arbejdsgruppe, der skal formulere en politik, så man undgår situationer, hvor der kan drages tvivl om redelighed og objektivitet i sagsbehandlingen, personaleledelse eller omgang med viden og informationer. Den nedsatte arbejdsgruppe skal inddrage erfaringer fra andre kommuner og private virksomheder i arbejdet, lyder opfordringen fra Borgerlisten.

Reguleret området Selv om Thomas Ørting Jørgensen betegner udspillet som en håndrækning til borgmesteren og Venstre, er borgmester Henrik Frandsen ikke umiddelbart indstillet på at tage imod. - Dybest set er området omkring inhabilitet og interessekonflikter reguleret via lovgivningen. Den står over alt, lige meget hvad vi måtte beslutte. I forslaget tales der om personale- og lønforhold. Netop disse er et anliggende for økonomiudvalget. Så det er umiddelbart lidt vanskeligt at se, at vi skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal varetage økonomiudvalget arbejde, siger Henrik Frandsen, der dog slutter med en lille åbning forud for onsdagens møde: - Jeg vil ikke umiddelbart afvise forslaget, men afvente, hvordan kommunalbestyrelsen reagerer, siger han.