Borgerlisten kalder til kamp mod kommunal topstyring

Som ny politisk kraft i Tønder vil Borgerlisten fortsætte med at skabe mere åbenhed omkring det kommunalpolitiske arbejde, lover partiets formand Lars Thomsen, Sæd. Han glæder sig på listens nyligt afholdte generalforsamling over, at man med kun et mandat har haft indflydelse.

- Vi har haft et spændende år, hvor vi har forsøgt at sætte dagsorden på en række områder. Hovedtemaerne er fortsat den stigende affolkningen specielt i landdistrikterne, mere tillid, ansvar og autoritet til kommunale mellemledere og medarbejdere, flere ressourcer til folkeskolerne og udvikling af landdistrikterne i samarbejde med borgerforeninger og lokalråd, sagde Lars Thomsen, og kaldte samtidig til kamp mod det, som han oplevede som kommunal topstyring.

Her gennemgik han det første år med Borgerlistens enlige repræsentant i byrådssalen, Thomas Ørting Jørgensen, et år, som formanden var ganske godt tilfreds med.

Det er beskæmmende at se, at den ene direktør efter den anden efter kort tid forlader kommunen. Topstyringen fra kommunal side hæmmer vores udvikling i Kommunen.

Vindpenge

Blandt borgerlistens mærkesager er nærdemokrati og lokal selvforvaltning. Pengene til udvikling af landdistrikterne kunne ifølge Lars Thomsen rejses ved afkast fra landvindenergi.

- Hvis der for eksempel blev rejst 100 nye landvindmøller, som erstatning for de mange udtjente møller er der mulighed for at sikre 75.000 - 150.000 kroner pr mølle hvert år i mindst 30 år, afhængig af møllens størrelse. Så er der hvert år mellem 7,5 millioner og 15 millioner kroner til udvikling. Penge, der kan udmøntes af de lokale borgerforeninger til glæde og gavn for trivsel, velfærd og bosætning - ægte nærdemokrati, sagde formanden blandt andet i sin beretning.

På generalforsamlingen var han også inde på partiets fremtid. Der er kommunalvalg igen i 2021, hvor håbet er at få valgt flere ind i byrådssalen. Ud over det politiske arbejde skal det blandt andet ske ved at øge medlemsantallet, der i øjeblikket ligger på godt 60.