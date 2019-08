Borger forarget: De har splittet den nye genbrugsplads ad

Den 11. januar i år blev den 22,5 million kroner dyre genbrugsplads i Tønder taget i brug. Et halvt år senere er dele af pladsen allerede molesteret, og det er faldet en borger for brystet.

I juli var han også forbi pladsen, og her faldt hans øjne på afdelingen for træ, der mildest talt bugnede af affaldsmateriale op i mange meters højde.

- Der er ikke gået et år siden pladsen blev indviet, og nu er den allerede splittet ad. Det er gået lige hurtigt nok, siger Kristian Maach, der jævnligt kommer forbi genbrugspladsen for at skille sig af med affald.

Genbrugspladsen i Tønder hører under Tønder Forsyning. Her har Jørgen Olsen som chef for affald, genbrugspladser og deponi, ansvaret - også for pladsen i Tønder.

Stakken af træaffald fik Kristian Maach til at tage et billede for at dokumentere tilstanden på pladsen. Han tog også en række billeder af betonelementer, der var gået hul på - sandsynligvis efter påkørsel med genbrugspladsens maskiner.

Affaldschef Jørgen Olsen oplyser, at medarbejderne er stoppet med at være så hårdhændede ved materialerne på genbrugspladsen. Privatfoto: Kristian Maach

Hvem skal betale?

Jørgen Olsen forklarer, at medarbejderne i god mening forsøgte at spare på pladsen og skubbede de udsmidte materialer sammen i en høj stak.

- Det er os selv, der har gjort det. I et forsøg på at udnytte pladsen optimalt, har medarbejderne stablet materialerne op i højden, og det er gået ud over rækværket og betonelementer. Det er vi kede af og ikke stolte over, lyder det fra Jørgen Olsen og tilføjer, at man har bedt medarbejderne om at stoppe med den praksis.

- Det er dødærgerligt, men sådan noget sker altså, tilføjer affaldschefen.

Tilbage til Kristian Maach, der har et bud på, hvem der skal betale for at udbedre skaderne.

- Hvem skal betale? Det skal borgerne i Tønder Kommune, lyder svaret fra Maach.

Og det er ganske rigtigt, fortæller Jørgen Olsen, der dog håber på, at pengene til udbedring af skaderne kan findes på driften.

- Jeg tror ikke, det er så dyrt, siger han.

JydskeVestkysten har fået oplyst, at det vil koste omkring 10.000 kroner at udbrede skaderne på genbrugspladsen.