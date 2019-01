Borger fik fortrolige oplysninger med i aktindsigt to gange

Partsrepræsentant Torben Poczkaj er rystet over rod og forkerte oplysninger i Tønder Kommune. Han har siden 1. juni repræsenteret flere borgere fra Tønder Kommune, og derigennem har han haft flere oplevelser med kommunen, som sjusker, journaliserer for sent og som fejlagtigt fremsender fortrolige oplysninger. Foto: Martin Franciere

Torben Poczkaj fungerer som partsrepræsentant for en række borgere i Tønder Kommune. To gange i samme sag om aktindsigt modtog han fortrolige oplysninger fra Tønder Kommune om andre borgere.

TØNDER: Som vi har beskrevet i avisen de seneste dage, så har Torben Poczkaj i sin egenskab af partsrepræsentant gennemtrawlet Ina Wind Paulsens sag fra i sommer. Som partsrepræsentant får Poczkaj på vegne af borgeren tilsendt sagsakter og deltager i møder med kommunen sammen med eller på vegne af borgeren. 27-årige Ina Wind Paulsen fik i sommer tilbageholdt sin uddannelseshjælp i en måneds tid, før kommunen erkendte, at den havde begået fejl i sagen. I de seneste to artikler har JydskeVestkysten med Torben Poczkaj gennemgået Ina Wind Paulsens sag. Det har blandt andet ført til afsløring af langsommelig journalisering i hendes sag, og rod i kommunikationen med Ina Wind Paulsen, der grundet ord- og talblindhed er fritaget for digital post. Men uregelmæssighederne slutter ikke med Ina Wind Paulsen.

Jeg fatter simpelthen ikke, at når der skal fremsendes nye akter, at man ikke er lidt ekstra årvågen og tjekker papirene en ekstra gang. Jeg er dybt rystet over, at man kan gøre det to gange i træk. Torben Poczkaj, partsrepræsentant, modtog oplysninger to gange

Personfølsomme oplysninger Torben Poczkaj har siden 1. juni været partsrepræsentant for andre borgere i Tønder Kommune. I den tid har kommunikationen med Tønder Kommune gjort et stort indtryk på Poczkaj. Og indtrykket er ikke lutter lagkage. Det roder, papirer blandes sammen, og papirer forsvinder efter de er indleveret på rådhuset, fortæller den 48-årige partsrepræsentant. I forbindelse med en anden sag for en 26-årig borger, bad Torben Poczkaj som partsrepræsentant den 1. juni om fuld aktindsigt i borgerens sag. Aktindsigten kom i "klumper", og det viste sig, at en af klumperne indeholdt personfølsomme oplysninger om fem andre borgere i kommunen. Deres oplysninger stod med fulde cpr-numre, navn, adresser, ægtestand, og at den ene havde en verserende faderskabssag. Efter at være gjort bekendt med fejlen bad Tønder Kommune Poczkaj tilintetgøre oplysningerne, og han fik fremsendt en ny "klump" for perioden. Også denne gang var der medsendt fortrolige oplysninger om en anden borger.

Fejlfortolket loven Her stod ikke noget efternavn eller cpr-nummer - til gengæld kunne man læse borgerens fornavn, at han har været misbruger men været clean i et år, og at han har en betinget fængselsdom med en reststraf for bedrageri. - Det er under al kritik. Jeg fatter simpelthen ikke, at når der skal fremsendes nye akter, at man ikke er lidt ekstra årvågen og tjekker papirerne en ekstra gang. Jeg er dybt rystet over, at man kan gøre det to gange i træk, siger Poczkaj. Også lektor og ekspert i socialret ved Aalborg Universitet, John Klausen, er forundret over dét, han betegner som en klokkeklar fejl. Man må naturligvis ikke sende fortrolige oplysninger om andre personer til tredjemand. - Der er tale om åbenbare fejl, hvilket ingen kan være i tvivl om, konstaterer John Klausen.

Må ikke ske Tønder Kommunes afdelingsleder for sekretariat og jura, Morten Snitker, erkender, at fremsendelsen af oplysningerne er en fejl. - Det må selvfølgelig ikke ske. Hvor der er mennesker, kan der ske fejl, men det hører heldigvis til sjældenhederne, at det sker, siger Morten Snitker. Charlotte Steenbergen har siden 1. juni arbejdet i Tønder Kommune som databeskyttelsesrådgiver og informationssikkerhedskoordinator. Hun fortæller, at man så vidt muligt gennemgår alle aktindsigter manuelt for netop at undgå lignende episoder. - At det er sket to gange i samme sag er meget svært at forstå. Det må selvfølgelig ikke ske, siger Charlotte Steenbergen og gætter på, at de lækkede, fortrolige oplysninger skyldes travlhed. Der er siden strammet op i kontrollen, tilføjer hun. Thomas Dam, fagchef for borgerservice, it og digitalisering, oplyser, at Tønder Kommune har indberettet lækken af personfølsomme oplysninger, som en "hændelse" til Datatilsynet. - Det første vi gør, når vi bliver opmærksomme på en brist, er at kontakte de involverede borgere for at orientere dem om, hvad der er sket, siger Thomas Dam.

Regninger forsvandt Tilbage til sagen med Ina Wind Paulsen, der ved en fejl fik frataget sin uddannelseshjælp. I forbindelse med, at hun manglede sin udbetaling, indleverede hun på rådhuset sine regninger for husleje, el og varme i håb om at få en såkaldt enkeltydelse. Imidlertid forsvandt regningerne på kommunen. Hvor de er, ved ingen - og det har Poczkaj borgerservicechefens ord for. "Det attesteres hermed at Tønder Kommune ikke er i besiddelse af originale girokort vedr. ansøgning om enkeltydelse indgået den 2. juli 2018". - Jeg vidste godt, at det stod slemt til. Men jeg er dybt rystet over, hvor slemt det står til i Tønder Kommune. Jeg bliver mere og mere rystet, siger Poczkaj. Torben Poczkaj er partsrepræsentant for fire borgere i Tønder Kommune. Hertil kommer borgere i Esbjerg, Aabenraa, Odense, Guldborgsund og Aalborg kommuner.