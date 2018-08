TOFTLUND: - Det kunne ikke være anderledes. Historien fortjener, at Fiskbæk Bro bliver genopført.

Ordene kommer fra Peter Bramsen, Toftlund, efter at Tønder Kommune har fået et påbud af Slots- og Kulturstyrelsen om at genopføre Fiskbæk Bro, der ved en fejl blev revet ned i vinter.

Det var samme Peter Bramsen, der blev opmærksom på, at Fiskbæk Bro pludselig ikke var mere, og at den historiske og fredede bro pludselig var erstattet af et stort, sort metalrør, der leder vandet fra Fiskbæk under gl. Geestrupvej.

Fadæsen vakte bestyrtelse i vide kredse landet over. En fredet bro var ved en fejl under renoveringen blevet revet ned. Hvordan kunne det overhovedet ske, lød spørgsmålet blandt andet.

Tønder Kommune har erkendt, at den som bygherre bærer det endelige ansvar, og det er derfor også Tønder Kommune, der skal betale for genopførelsen.