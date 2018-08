Bolighandlen gearer op i Tønder Kommune

Ifølge Boligsidens beregninger er der prisstigninger at spore på husene i 65 kommuner i alt - 12 falder, mens de resterende 21 kommuner enten er uændrede eller ikke indgår, da der er gennemført for få handler til en beregning kan laves.

Mæglere kan ikke genkende

Hos EDC Vesterholm i Tønder kan indehaver Jens Vesterholm ikke helt genkende billedet af generelle prisstigninger på villaer og rækkehuse op mod 12 procent. Han kan til gengæld se en tendens til prisstigninger på specielt én type huse - etplanshuse:

- Jeg har ikke mærket de store ændringer i priserne sådan generelt set, men jeg kan fornemme, at etplanshusene er på vej til at blive dyrere her i kommunen. Det skyldes ganske enkelt, at der er en god efterspørgsel på dem - men at hele markedet skulle være steget 12 procent, synes jeg lyder af meget.

Indehaver Rasmus Mikkelsen fra Mikkelsens Ejendomskontor i Toftlund har heller ikke set noget til de stigende priser - men til gengæld er der kommet gang i omsætningen. Der bliver afsat flere huse, og det kan mærkes:

- Prisstigninger tror jeg ikke rigtigt, man kan tale om. Der er måske lidt på sommerhuse, men det er også det. Det man kan sige er, at vi sælger flere emner og har fået en bedre omsætningshastighed. Men i forhold til priserne er der ikke sket noget. Jeg mener i det hele taget ikke ikke, at det er så nemt at finde en kvadratmeterpris i Tønder, for det hele afhænger virkelig af, hvilke huse, der bliver solgt, siger han og uddyber:

- Sælges der mange små huse, så kan det påvirke en undersøgelse som denne. Til gengæld er den korte liggetid værd at nævne - og det er noget, der på sigt kan skabe en stigning.

Et stigende salg kan Frank Lauritzen fra Ejendomsmæglerfirmaet Rømø-Skærbæk også melde om:

- Jeg holder en pæn omsætning for tiden på helårshuse, og i det hele taget fornemmer jeg, at det går rimeligt for ejendomshandlen lige nu. Hvad angår prisstigningerne er det ikke noget, jeg bruger mange kræfter på at føre statistik over. Det vigtige er, hvor mange huse, man får solgt.