Børnehavebørn får sig en boldoplevelse

TSF Fodbold tager rundt til lokale børnehaver, hvor børnene får lov at snuse til fodbold. Målet er, at børnene har det sjovt og kommer ud at bevæge sig.

At det er to mænd, der kommer, er heller ikke en ulempe.

TSF Fodbold og børnehaverne i Tønder har lavet et samarbejde, hvor fodboldklubben besøger de lokale børnehaver med boldlege, og tirsdag blev der taget hul på initiativet. To repræsentanter fra TSF Fodbold lavede øvelser med Børnegårdens ældste børn.

Flere besøg

Fra TSF Fodbolds side er Nicolai Hasberg tovholder på projektet.

- Meningen er, at børnene skal have det sjovt, og at de kommer ud og rører sig, fortæller han.

- Så håber vi, det munder ud i, at flere vil spille fodbold.

Om 14 dages tid besøger TSF Fodbold igen gruppen af børn, og efter sommerferien er det meningen, at klubben skal ud i SFO'erne og lave øvelser med de samme børn. Klubben besøger både de tre danske og den tyske børnehave i Tønder.

- Hvis det her bliver en succes, og børnehaverne bakker op om det som indtil nu, så vil vi gerne komme fire-seks gange om året, fortæller tovholderen, der tirsdag tog rundt sammen med Mads Hahnemann.

Det overordnedemål for TSF Fodbold er at drive et fortsat velfungerende klubmiljø, og der går vejen gennem unge nye medlemmer. Hvis børnehavebørnene får lyst til at spille fodbold i TSF Fodbold, kan de prøvetræne gratis.

Da Børnegårdens børn var igennem tirsdagens program, blev de spurgt, om det havde været sjovt. Svaret var et jaaa. Og de ville gerne have besøg igen.