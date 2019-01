- Det er en del af projektet "Kulturrygsæk for de mindste", hvor vi er ude i alle de 27 kommunale børnehaver i Tønder Kommune. Vi har allerede besøgt en del børnehaver, og projektet løber over to år, forklarer souschef på Tønder Kulturskole, Jytte Sørensen.

Hun og børnene lavede en troldeopera, som var kulminationen på et fire ugers forløb, hvor Kamille Macholm har været på besøg i børnehaven fire gange over fire uger.

Forskellige emner

Emnerne har været forskellige i de enkelte børnehaver, og i Nordre Børnehave var temaet altså trolde. Og børnene kom med på en spændende rejse, hvor de fik lov til at være både trolde, blomster, tanker og snurrende køkkenmaskiner. Sidstenævne resulterede i, at børnene gav hinanden afslappende massage.

- Det er et lille øjebliksbillede på, hvad musik og rytmik kan give. Der er et overordnet emne med sange og musik, men der er stadig plads til, at børnene kan byde ind med deres idéer. Der er simpelthen plads til spontaniteten også, forklarer Kamille Macholm.

- Disse aktiviteter er med til at give det hele et løft. Nu får alle børn i børnehaverne lejlighed til at lære Kamille at kende, når de alle kommer igennem et af disse forløb. Det er en fantastisk mulighed, og vi håber da, at vi kan starte nye, lignende projekter op, når vi har været hele vejen rundt med dette projekt, supplerer Jytte Sørensen.