Børnecenter Tønder: Kun hver tredje seng i brug

To af tre huse er lukket på Børnecenter Tønder, der i dag har langt færre beboere end gennem de sidste to år. I alt har 23 drenge lige nu bopæl på centret, der har plads til 70 beboere. Foto: Claus Thorsted

Børnecenter Tønder har plads til 70 asylansøgere under 17 år. For tiden er der dog langt mellem beboerne - kun 23 senge er i brug. Det betyder, at to af tre senge står tomme.

TØNDER: Mens danskerne i disse dage fejrer julehøjtiden med den nærmest familie, så lever 23 afghanske drenge mere stille og tilbagetrukket på AsylSyds Børnecenter Tønder. På børnecentret er der plads til 70 beboere op til 17 år, der venter på at deres asylsag tages op til vurdering. I løbet af de sidste to år er der sket meget på centret, fortæller centerleder Lene Floor Kousgaard. Der har været fuldt hus og tæt på 40 ansatte, men lige nu er der langt mellem beboerne. - For to år siden var her 90 beboere, siden er det gået støt ned ad bakke, siger Lene Floor Kousgaard. Siden dengang har man lukket et afsnit af, og dermed er der i dag plads til 70 beboere fordelt på tre huse. Lige nu er der som beskrevet 23 beboere og 20 ansatte til at passe på beboerne i døgndrift.

Selvhushold Det er dog ikke længe siden, at der var anderledes travlt på centret. Tilbage i juni lukkede Børnecenter Toftlund og beboere herfra blev sendt til centret i Tønder, hvor antallet af beboere pludselig steg til 43. Beboerne på Børnecenter Tønder er alle under 17 år. Lene Floor Kousgaard oplyser, at de fleste beboere aldersmæssigt ligger på mellem 11 og 16 år - de fleste af drengene er dog fra 14 år op opefter - og de skal alle selv sørge for at få de sparsomme midler til at række. De får hver 1100 kroner hver 14. dage til "selvhushold". Pengene skal dække udgifter til mad, telefonabonnement, tøj, cigaretter, sko - og alt det indimellem. - 1100 kroner er slet ikke nok. Det rækker kun til mad, siger Shakil Uriakhel, der har boet på centret de sidste to år.