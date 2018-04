Børn skal fordybe sig med Forskningens Døgn

TØNDER: I forbindelse med Forskningens Døgn, der løber af stablen over hele landet her i april, kommer der fordybelse på skoleskemaet for skoleleverne i 4. til 6. klasse i Tønder.

"Om al tid" er temaet for årets skoleprogram under Forskningens Døgn, og det dækker over, at eleverne skal fordybe sig og blive klogere på intet mindre end fortiden, nutiden og fremtiden.

- Forskningens Døgn er en fantastisk mulighed for, at børn kan komme tæt på videnskaben. Vi skal begejstre og vække deres nysgerrighed allerede fra barnsben, så de lærer at stille spørgsmål, være kritiske, og søge svar på det, de undrer sig over. For det er, når vi er nysgerrige og prøver grænser, vi bliver klogere og får nye ideer, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i en pressemeddelelse om skoleprogrammet.