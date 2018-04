Børn og unge kastede sig ud i anderledes vandudfordringer

Tønder: Svømning behøver ikke være lig 50, 100 eller 200 meter på tid. Det blev slået fast lørdag i svømmehallen i Tønder, hvor DGI og Skærbæk Svømmeklub i fællesskab arrangerede DGI Water Challenge. Her skulle børn og unge lave en række anderledes øvelser i vandet.

Skærbæk Svømmeklubs formand og træner, Frank Gätje, var med, og han pegede på, at hvor han har oplevet at kunne trække 5-10 unge svømmere med til et traditionelt svømmestævne, havde han 16 med i Tønder.

I Skærbæk Svømmeklub er de i gang med arbejde med den form for svømning, hvor der laves anderledes ting i vandet.

- Det er meget sjovere end bare at fræse baner, sagde Frank Gätje i svømmehallen, hvor der var deltagere fra både Skærbæk, Tønder og Agerskov.

Det var ikke nødvendigt at gå til svømning for at være med i DGI Water Challenge.

- Det er en måde at rekruttere nye medlemmer, fortalte Frank Gätje, der også mener, at alternative vandaktiviteter er en måde at fastholde medlemmer.

Han oplever, at når først børn kan svømme, så lader forældrene det være op til børnene selv, om de vil fortsætte. Og så skal det være sjovt.